Киев, 7 июня, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты преподнесли Украине сразу несколько неприятных сюрпризов. Об этом в интервью информационному порталу Axios заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и газовый транзит Украины

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Прежде всего, украинские власти были очень неприятно удивлены решением Вашингтона отказаться от введения санкций в отношении оператора проекта газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG.

«Я искренне полагал, что, когда дело касалось «Северного потока — 2», США, скажем так, оставались последним оплотом. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены», — указал украинский лидер.

Он назвал трубопровод «настоящим оружием» в руках России, добавив, что только США были способны остановить его строительство. «Я определенно не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США», — отметил Зеленский.

Президент Украины также с сожалением добавил, что это решение администрации главы Белого дома Джозефа Байдена «определённо не направлено на поддержку Украины».

«Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены», — сказал он.

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Он подчеркнул, что это решение США «ослабляет уверенность внутри Украины в непоколебимой поддержке».

«Помимо самого решения США вторым сюрпризом, безусловно, стал тот факт, что я узнал об этом из прессы», — пояснил Зеленский.

При этом Зеленский по-прежнему убежден, что Байден «определённо может быть прагматичным, содержательным и достаточно умным в отношениях с Российской Федерацией».

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на попытки остановить строительство трубопровода, оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжает его реализацию. Как заявил 2 июня вице-премьер РФ Александр Новак, строительство «Северного потока — 2» должно быть завершено до конца 2021 года. По его словам, осталось уложить около 100 км труб по двум ниткам, однако более точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных.