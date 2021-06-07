Ростов-на-Дону, 7 июня, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Общая сумма соглашений, заключённых Ростовской областью на полях ПМЭФ-2021, составляет почти 21 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В первую очередь донская делегация нашла партнёров для развития агропромышленного комплекса, энергетики и цифровых технологий, транспорта и торговли.

Donland.ru Инвестиционный проект подписан с компанией SoWiTec

Донская делегация во главе с губернатором Василием Голубевым в ходе Петербургского международного экономического форума провела ряд деловых встреч и переговоров с отечественными и зарубежными партнерами, итогом которых стало подписание 12 инвестиционных соглашений.

В частности, одной из крупных сделок на полях ПМЭФ-2021 стало соглашение с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) о развитии цифровой инфраструктуры региона. Объём инвестиций до 2022 года составит 2 млрд рублей.

«Для нас важны не только города, большие населенные пункты, но и небольшие поселения, которые пока ещё остаются не в простой ситуации. Хотя в наших совместных действиях определено, что мы находим решение, в том числе, и по этим территориям. Известно, что Ростовская область — это территория «цифры», территория информационных, интеллектуальных систем. И очень важно, чтобы сотрудничество двигалось в этом направлении. Так что удовлетворен реализацией предыдущего документа и уверен, что нынешнее соглашение — это новая динамика, новое развитие Ростовской области», — отметил глава региона.

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1 млрд рублей намерено вложить АО «Русские башни» в развитие связи на Дону, что придаст дополнительный импульс развитию цифровой экономики в регионе. Реализация проекта должна придать динамику ликвидации цифрового неравенства.

Около 1,6 млрд рублей вложит компания X5 Retail Group в сферу развития торговли на Дону. Инвестор до конца 2022 года откроет в Ростовской области 110 новых продовольственных магазинов, что позволит создать более 1,2 тыс. рабочих мест.

«Для нас принципиально важно, чтобы продукция производителей Дона была представлена. Здесь это точно реализуется. Важно, что мы создаем рабочие места, это около 1200 новых рабочих мест, и, конечно, повышаем качество обслуживания жителей Ростовской области»,— подчеркнул донской губернатор.

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В городе на Неве также подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. Развитие агропромышленного комплекса имеет особое значение для сторон. В частности, интересен опыт работы в семеноводстве. Стороны договорились о создании условий для ускорения развития торгово-экономических отношений.

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«ДОМ.РФ» становится партнёром и оператором ипотечных программ, которые реализуются в Ростовской области. Договорённость достигнута на полях ПМЭФ-2021 между донским правительством и АО «ДОМ.РФ». Это первый регион России, в котором применят усилия института развития, который является сегодня оператором всех государственных программ. Это и семейная ипотека, льготная ипотека, дальневосточная ипотека. Ипотечный продукт может стать для жителей Ростовской области в пределах от 3,5% до 2%.

Donland.ru Подписание соглашения с «ДОМ.РФ»

«ДОМ.РФ» известен тем, что даёт возможность каждому человеку войти в эту программу, даже если он находится в сложной жизненной ситуации, и это ключевой момент. Во-вторых, строительство жилья невозможно без инженерных коммуникаций. «ДОМ.РФ» предлагает свой продукт для решения этой задачи. И есть механизмы, которые сегодня принципиально решить. Это определенный набор правил, условий, льготных продуктов, которые мы реализуем. «ДОМ.РФ» предлагает полный набор, и каждая семья может получить под низкий процент ипотечный кредит и войти в строительство жилья в любой точке Ростовской области», — прокомментировал Василий Голубев.

Инвестиционный проект с объёмом вложений в сумме 10 млрд рублей подписан с компанией SoWiTec operation GmbH. Ростовская область обладает высоким ветропотенциалом и является лидером в развитии возобновляемых источников энергии, в частности — ветроэнергетики. Именно наличие зелёной энергетики становится одним из условий инвестиций.

«Мы движемся в нескольких направлениях. Здесь уже дорожка протоптана. Результат есть. Нам принципиально важно сегодня сохранить эту динамику, которую мы запланировали, — что к концу 2024 года у нас общая ветрогенерация составит от 800 до 1000 мегаватт. Мы крупнейший регион по ветроэнергетике. Важно все это включить в новую динамику развития, потому что это не последние «зеленые» инвестиции, не только в ветроэнергетику», — отметил губернатор.

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Donland.ru Соглашение с АО «Группа Синара»

Соглашение, предполагающее долгосрочное сотрудничество, подписано между правительством Ростовской области и АО «Группа Синара». Компания уже приступила к развитию проекта по организации городских транспортных решений, в частности, работа кипит в Таганроге. Подписана частная концессионная инициатива между компанией «Синара» и «ГТР-Таганрог» и муниципалитетом. Начались строительные работы по реконструкции трамвайных путей, запущен в производство новый трамвай. В перспективе — расширение взаимодействия и в других городах Ростовской области.