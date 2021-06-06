Киев, 6 июня, 2021, 16:18 — ИА Регнум. На Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная по футболу будет выступать на ЧЕ-2020.

Страница Андрея Павелко в Facebook Новая форм сборной Украины по футболу

По словам главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, «Украина будет выступать на Евро в особой форме, главным её атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинцу».

«Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, после которого жители Крымского полуострова не пожелали оставаться в составе Украины. По итогам референдума, который состоялся 16 марта в Крыму, жители полуострова воссоединились с Российской Федерацией.

Вместе с тем официальный Киев не признает решение, принятое крымчанами, а полуостров считает «оккупированным» Россией. Позже, в апреле 2014 года, Украина начала войну против жителей республик Донбасса. Война с жителями Донецкой и Луганской Народных Республик длится по сей день.

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