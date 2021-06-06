Калуга, 6 июня, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус вновь подтверждён у 51 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 июня. Днём ранее, 5 июня, в регионе было зарегистрирован 51 случай.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 974 человек, 1 237 человек находятся на лечении, 34 393 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 344 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.