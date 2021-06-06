Калуга, 6 июня, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках бизнес-диалога «Россия-Япония» на XXIV Петербургском Международном экономическом форуме 5 июня назвал успешным взаимодействие в строительстве центра ионной терапии калужского Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского и Аэрокосмического музея Гифу-Какамигахара (Япония). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в бизнес-диалоге «Россия-Япония» на XXIV Петербургском Международном экономическом форуме.

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На встрече Калужская область была представлена как модельная для иностранных инвесторов, демонстрирующая эффективную работу с ними. Губернатор Владислав Шапша поделился опытом развития бизнес-отношений и взаимодействия в сфере культуры с Японией на региональном уровне. «Япония была и остается нашим надежным партнером по самым разным направлениям», — подчеркнул Шапша. В планах: дальнейшее развитие проектов «Мицубиси Моторс» и «Тойота Цусё РУС». «С представительством «Мицубиси Моторс» у нас сложилось не только деловое сотрудничество, но и теплые отношения и дружба. И я благодарен компании, что в тяжелый период пандемии она предоставила машины нашим медикам для оказания помощи людям», — отметил Владислав Шапша. Калужский губернатор подтвердил заинтересованность области в расширении присутствия японских компаний на калужской земле, где предоставлены максимально возможные условия для ведения бизнеса.

В разговоре, где шла речь о двустороннем экономическом сотрудничестве в области развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, цифровых технологий и «зеленой» экономики, приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, представители деловых кругов двух стран. В режиме онлайн — министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма. Модератором выступил председатель Российско-Японского делового совета Алексей Репик.