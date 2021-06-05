Киев, , 21:55 — REGNUM Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук якобы является «врагом Украины». Об этом сообщил бывший президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире украинского «5 канала».

«Медведчук … с более-менее заинтересованного человека на Украине … превратился в полном понимании этого слова во врага Украины», — сказал Кравчук.

Как передавало ИА REGNUM, 25 мая глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что уголовное дело против него на Украине сфабриковано и потому является провальным.

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