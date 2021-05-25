Киев, , 15:20 — REGNUM Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что уголовное дело против него сфабриковано властями Украины и потому является провальным. Об этом украинский политик написал на своей странице в соцсети Twitter

«Причина того, что власть начала уголовное преследование и решила сфабриковать откровенно провальное дело, — в политическом давлении», — говорится в сообщении Медведчука.

Также глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что происходящие вокруг него события связаны с опасениями нынешних украинских властей проиграть оппозиции страны.

«Власть хорошо понимает: мы не просто оппозиция, мы политическая сила, которая может победить (пропрезидентскую) партию «Слуга народа», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политического совета украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что опубликованные на Украине записи его якобы разговоров с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик сфальсифицированы.