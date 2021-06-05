Лондон, , 21:11 — REGNUM 5 июня в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» в рамках товарищеской встречи встретились национальные сборные Уэльса и Албании по футболу. Игра завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Желтые карточки получили Ардиан Исмайли (28'), Дэвид Брукс (37'), Рею Манай (37'), Рис Норрингтон-Дэвис (58'), Амир Абраши (83'), Крис Мефам (83') и Кязим Лячи (83'). На матче работала ирландская бригада арбитров во главе с Нейлом Дойлом.

Составы команд:

Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Дэвис (Родон, 61'), Ампаду (Мур, 46'), Мефам, Аллен (Смит, 61'), Рэмзи (Уилсон, 61'), Норрингтон-Дэвис, Левитт, Робертс (Бейл, 71'), Брукс (Уильямс, 76').

Албания: Сельмани, Джимсити, Кумбулла, Исмайли, Леняни (Траши, 61'), Чекичи (Каллаку, 76'), Баре (Лячи, 76'), Дока (Весели, 46'), Абраши, Балай (Чикалеши, 60'), Манай (Сулейманов, 77').

Статистика матча (Уэльс/Албания)

Удары 7/3

Удары в створ 2/0

Владение 57%/43%

Нарушения 12/21

Угловые 4/5