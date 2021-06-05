Санкт-Петербург, , 19:50 — REGNUM Индустрия гостеприимства никуда не исчезнет и восстановится со временем, однако, она станет иной — уже сейчас появляются новые запросы потребителей на качество и форматы отдыха, меняется характер и инструментарий работы участников рынка, которые еще недавно вели всю свою деятельность офлайн. Своими мыслями о перспективах, подводных камнях и уже предпринятых шагах по развитию туристической отрасли, в частности, молодежного туризма, поделились эксперты дискуссии «Туризм: путешествия и работа мечты», которая прошла в субботу на Петербургском международном экономическом форуме.

Предметом дискуссии стали вопросы развития туристической отрасли в постпандемийное время. Участие в мероприятии приняли основатель Biletarium Анисия Евдокимова, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, генеральный директор VFS Global Зубин Каркария, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, руководитель Регионального союза туриндустрии Ольга Санаева, а также главный исполнительный директор Emerging Travel Group Феликс Шпильман. Модерировал сессию заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

До пандемии, напомнил генеральный директор VFS Global Зубин Каркария, индустрия гостеприимства росла самыми быстрыми темпами, «даже быстрее чем мировая экономика в целом — в 2019 году у нас было зафиксировано полтора миллиарда туристов». В то же время, отметил он, и сейчас «есть возможности, и нужно на них только сосредоточиться».

«Мы видим сейчас основные перемены. Они связаны и с видом транспорта, и тем, каким образом происходит адаптация (к переменам). Есть ли какая-то яркая перспектива для молодежи в нашем бизнесе? Да, есть. Мы говорим о том, что будут создаваться рабочие места, и это может касаться не только туристических агентств, туроператоров, будут возникать и новые возможности. И они будут распространяться в равной степени во всех странах. Например, специалисты по технологиям, продакт-менеджеры, специалисты по реализации цифровых решений. Такие виды занятости также будут очень важны для индустрии туризма», — сказал Зубин Каркария.

В свою очередь, зампредседателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов отметил, что «последнее время государство уделяет все больше внимания молодежному туризму, и уже есть реальные шаги». Он уточнил, что сюда относится и принятие закона о молодежной политике, и определение возраста молодежи, и туристический кешбэк.

«Очень важно молодым людям почувствовать эту реальную поддержку. Нам еще многое предстоит сделать, может быть, еще дополнительные отдельные программы, чтобы молодежь действительно отдыхала внутри страны», — отметил парламентарий.

На вопрос о связи между туризмом и экологией, влиянии на выбор молодежи при планировании путешествий экологичных вариантов отдыха, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев отметил, что такой тренд действительно есть, и у него есть название.

«Мы видим этот тренд — тренд под названием «устойчивый туризм», когда молодежь выбирает не просто путешествия, а путешествия в те места, где разделяется мусор, где используется свежая рыба, купленная у местных производителей, где используются возобновляемые источники энергии. Устойчивый туризм — это осмысленные путешествия, которые не вредят окружающей среде. Это основной критерий», — пояснил глава Союза.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, говоря о туризме как профессии, отметил, что «это лучшая школа коммуникации»: «Санкт-Петербург, Москва — две столицы, связанные между собой, связанные сегодняшней жизнью, связанные исторически. Старые, но быстроменяющиеся динамичные города, и быстро меняются они через индустрию гостеприимства, то есть через туризм, через коммуникацию. Поэтому работа в туризме — это, во-первых, про коммуникацию. Ребята учатся общаться».

Что касается выбора между онлайн и офлайн, а также digital-инструментами в индустрии и «живыми» специалистами, то главный исполнительный директор Emerging Travel Group Феликс Шпильман считает, что здесь «важен симбиоз живого общения и технологий»: «Мы, например, работам в России более чем с 30 тысячами агентов, которые обслуживали оффлайновый спрос. Как деловой, так и отдых. Мы видим тренд, что агентства никуда не уходят, не закрываются и продолжат жить, но они уходят в онлайн. И мы перестраиваем сейчас все наши инструменты для агентств, чтобы помочь им делать свою работу с экспертизой и сервисом в онлайн. Их профессия и жизнь тоже меняются — они становятся digital-travel-экспертами, которые продолжают обслуживать клиентов, делиться экспертизой и зарабатывать на этом. Соответственно, это новая профессия».

В своем выступлении руководитель Регионального союза туриндустрии Ольга Санаева подчеркнула важность при разработке программ поддержки молодежного туризма учитывать пожелания самой молодежи: «Важно понимать, что необходимо молодежи, как построить маршрут, в том числе для студента. Большинство студентов отвечает на вопросы «куда» и «зачем», говоря о том, что помимо путешествий они хотели бы увидеть что-то касающееся своей будущей профессии».

«Все эти программы (поддержки) очень нужны. Такими пилотными возможностями у нас стал обмен студентами. Например, с тем чтобы летом студенты обменялись своими какими-то возможностями по размещению. И такое уже началось. Сейчас в пилотном режиме у нас Московский государственный университет спорта и туризма и два пермских университета обменялись вот этими возможностями. Я призываю и регионы, и предприятия к этому подключиться», — сказала Ольга Санаева.

Основатель Biletarium Анисия Евдокимова уверена, что «travel останется, но будет другим»: «Важно сохранять баланс, когда ты создаешь продвинутый сервис. Мы, например, приезжаем в маленькое село, где есть музей регионального значения. Подходим к бабушке на входе и пытаемся ей объяснить, что тут какие-то QR-коды будут выдаваться. Она смотрит на нас и говорит «девочки, вот я тут выписываю билетики ручкой на бланке, отрываю, и вы можете зайти». И в эту секунду ты понимаешь, что технологии — это здорово, классно, это будущее. Но страна наша огромная, и общение человека с человеком не так быстро исчезнет, как, может быть, хотелось поколению новых бизнесменов».