Мюнхен, Германия, , 18:18 — REGNUM 26-летний испанский центральный полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес может продолжить карьеру в Германии. Руководство мюнхенской «Баварии» готовит «Атлетико» предложение по поводу трансфера футболиста. Об этом 5 июня сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Сауль Ньигес принял участие в 33-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В Лиге Чемпионов и Кубке Испании футболист сыграл в восьми матчах.

За последний год трансферная стоимость футболиста по оценкам портала transfermarkt упала с 90 миллионов евро до 55 миллионов евро. Соглашение Сауля с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2025/26.

Также ранее сообщалось, что на испанца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус».