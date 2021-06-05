Нью-Дели, , 17:54 — REGNUM В Россию в ближайшее время прибудет атомная подводная лодка проекта 971 «Нерпа», взятая в 2012 году в аренду Индией. Об этом 5 июня сообщает газета Hindustan Times, ссылаясь на свои источники.

По их данным, под названием «Чакра» эксплуатировалась российская подводная лодка в Индии, срок лизинга которой составлял десять лет.

Отмечается, что срок аренды атомной подводной лодки подходит к концу, поэтому субмарина в ближайшее время прибудет в Россию.

От местных властей официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.