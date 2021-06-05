Пекин, , 15:59 — REGNUM Компания Wuling Motors планирует в 2022 году произвести более одного миллиона электромобилей Hongguang Mini. Об этом сообщил глава отдела маркетинга Wuling Чжан Ицинь в интервью агентству Bloomberg.

Wuling Motors является совместным предприятием двух китайских компаний и американской корпорации General Motors. Летом 2020 года эта компания начала захватывать рынок электромобилей Китая благодаря успеху компактной модели Hongguang Mini.

Стоимость базовой комплектации этого электромобиля составляет $4,5 тыс. Благодаря этому Wuling удалось в 2020 году продать более 270 тысяч таких электромобилей, а Hongguang Mini стал самым продаваемым электромобилем в Китае.

Чжан Ицинь заявил, что в ближайшие годы компания планирует закрепить успех на крупнейшем рынке электромобилей. Он добавил, что в 2022 году Wuling рассчитывает произвести не менее 1,2 млн таких электромобилей. В 2020 году практически столько же электромобилей произвели все китайские компании вместе взятые.

Ицинь объяснил, что на успех Hongguang Mini повлияли несколько факторов. Среди основных он выделил низкую цену, а также возможность широкого выбора интерьера и других аспектов электромобиля.

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