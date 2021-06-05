5 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили изменения в подходе Минфина РФ к структуре Фонда национального благосостояния.

Светлана Рыбина, , 16:03 — REGNUM Заявление главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова о том, что ведомство существенно изменит структуру Фонда национального благосостояния, обнулив долю доллара, и заменит вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на пять процентов, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 июня в социальной сети Facebook.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наконец-то! Может, начнёте в экономику России вкладывать?!» — обращается Дмитрий М.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что российский Минфин предпочитает хранить деньги в ценных бумагах, нежели использовать их для роста отечественной экономики.

«Вложить в развитие экономики, дать бизнесу доступные кредиты под 2−3%, создать рабочие места, увеличить пенсии, пособия? Да нет, конечно. Наше правительство на такой радикальный шаг никогда не пойдёт», — считает Roman E.

Доллары Maklay62

Некоторые комментаторы усмотрели в данном решении политическую составляющую. Люди убеждены, что «наезд» на доллар связан с предстоящей встречей лидеров США и России.

«Начинаются вбросы перед встречей Байдена и Путина, чтобы в чём-то на него надавить. Хоть это всё вранье, от доллара Россия не уйдет, но картинку нужно создать, чтобы донести до США», — предполагает Майя К.

Часть людей предполагают, что резкие изменения могут привести к непредвиденным процессам. Граждане встревожены, что такое решение станет для российской экономики слишком рискованным.

«Меня пугают такие заявления. Не грядёт ли новый кризис в стране после таких изменений?» — задаётся вопросом Gleb E.

Отдельные комментаторы отметили, что вместо валюты Соединённых Штатов российские чиновники почему-то предпочли китайскую. Люди считают, что есть другие страны, в валюты которых можно было бы вложиться.

«А почему бы в белорусские рубли или венесуэльский боливар не перевести? Для чего делать такие заявления? Из жителей РФ кто-то держит накопления в юанях?» — написал Игорь С.

Юань Андрей Грук © ИА Красная Весна

Нашлись и те, кто решил дать советы Министерству финансов Российской Федерации. По их мнению, альтернатива доллару выбрана крайне неудачно и может стать вредной для экономики России.

«Юань — самая обеспеченная валюта, но это является и колоссальным риском! Китайские товары привязаны к доллару (к долгу), а Китай легко ради рынка сбыта жертвует курсом своей национальной валюты. РФ уже пролетела с этим юанем. РФ надо поступать, как США, и брать займ под ноль процентов (примерно) у того же Китая в рублях для внешней торговли. Это привяжет их товары к рублю! Но точно уж не боготворить китайский юань, и тем более не забивать наши национальные фонды этой рискованной бумагой», — пишет Игорь И.

Напомним, 3 июня глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума, что ведомство существенно изменит структуру Фонда национального благосостояния, обнулив долю доллара, и заменит вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на пять процентов.