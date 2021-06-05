Калуга, , 15:01 — REGNUM Калужская область — единственный регион страны, который имеет государственное предприятие «Калугафармация». В его создание было инвестировано 350 млн рублей. Об этом 5 июня заявил в рамках XXIV Петербургского Международного экономического форума заместитель губернатора области Константин Горобцов в ходе дискуссии «Здравоохранение как инвестиция: фармотрасль в партнерстве с государством и обществом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Мобильный пункт государственного предприятия «Калугафармация» Kgvinfo.ru

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Особое внимание на встрече было уделено деятельности аптечной сети. «Предприятие «Калугафармация» имеет в области самую разветвлённую аптечную сеть и готово обеспечить всеми необходимыми лекарствами больницы. Теперь, как только возникает необходимость, мы без конкурсных процедур закупаем требуемые лекарства», — отметил Константин Горобцов. По его словам, в настоящее время в состав фармацевтического кластера Калужской области входят 67 предприятий, которые имеют долгосрочные контракты и налоговые льготы. Власти региона настроены на то, чтобы предприятия кластера вышли полный цикл производства. Так, предприятия фармкластера оказали большую помощь в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В ходе диалога рекомендовано рассмотреть опыт Калужской области другим субъектам страны.

Участники дискуссии также пытались найти ответы на вопросы, связанные с дальнейшим развитием фармацевтической отрасли, планированием системы здравоохранения, отвечающей принципам лекарственной безопасности со смещение фокуса на потребности пациента и обеспечения равной доступности лекарств и новейших методов лечения. Среди участников обсуждения: представители субъектов страны, ведущих предприятий медико-биологической отрасли, международных фармацевтических производителей, благотворительных общественных организаций.

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