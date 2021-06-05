Ташкент, , 14:16 — REGNUM Причиной отключения энергоблока на Толимаржанской теплоэлектростанции в Узбекистане стало короткое замыкание на линии 220 кВ. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе компании «Тепловые электрические станции».

Короткое замывание произошло в 18,5 км от ТЭС на ЛЭП 220 кВ, отходящей от подстанции «Шуртан». Сети находятся в ведении компании «Узбекнефтегаз». В результате замывания сработала автоматическая защита энергоблоков.

Причиной короткого замыкание стало недопустимое приближение к линии грузовика с негабаритным грузом. Энергоблок запущен в работу 5 июня в 10:14 (8:14 мск).

Ранее в компании «Узбекнефтегаз» сообщили об прекращении работы Шуртанского газохимического комплекса, Бухарского НПЗ и Мубарекского ГПЗ из-за сбоя в системе электроснабжения.

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