Лондон, , 13:47 — REGNUM Бывший главный тренер римского футбольного клуба «Рома» Паулу Фонсека может стать наставником лондонской команды «Тоттенхэм». Об этом 5 июня сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, лондонский клуб заинтересован в услугах 48-летнего специалиста из Португалии.

При этом ранее стало известно, что «Тоттенхэм» решил не приглашать на данную должность итальянца Антонио Конте.

Отметим, по итогам нынешнего сезона Паулу Фонсека покинул «Рому» и на его место пришел Жозе Моуринью. По итогам сезона 2020/21 римская команда финишировала на седьмой строчке турнирной таблицы итальянской футбольной Серии А.