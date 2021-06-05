Майкоп, , 12:44 — REGNUM Инвестиционное соглашение о втором этапе проекта по трансформации семейного торгового центра «МЕГА Адыгея» пописано между Республикой Адыгея и «Ingka Centres» 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В Адыгее запустят второй проект проекта по трансформации «МЕГА Адыгея» Фото Алексея Гусева

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В переговорах приняли участие глава РА Мурат Кумпилов и гендиректор «Ingka Centres» в России, управляющая торговыми центрами «МЕГА» Софья Трофимова. Во встрече также приняли участие председатель совета директоров Группы компаний «Ingka» в России Патрик Антони, заместитель премьер-министра РА — официальный представитель Республики Адыгея при президенте РФ Мурат Тхакушинов, министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен.

Инвестиции в реализацию этого этапа составят 1,5 млрд рублей. Кроме того, в рамках проекта планируется на 10% увеличить количество рабочих мест. Глава Адыгеи подчеркнул значимость и перспективность проекта, реализация которого в республике продолжится, несмотря на новые экономические условия из-за пандемии. В рамках проекта инвестор займется очередным этапом трансформации СТЦ «МЕГА Адыгея».

«Это надежный деловой партнер, с которым мы давно сотрудничаем. Пандемия не повлияла на дальнейшие планы, наши конструктивные отношения нацелены на конечный результат. Мы видим, что ваша компания предоставляет безопасные и качественные услуги, есть перспективы к дальнейшему развитию. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку и создавать необходимые условия для реализации данного проекта», — отметил Мурат Кумпилов.

Ранее координационный совет по экономической политике РА принял решение о предоставлении проекту статуса приоритетного. Инвестор получает содействие органов власти при решении ряда административных вопросов. Кроме того, компания может воспользоваться формами государственного стимулирования инвестиционной деятельности на условиях, которые определены подписанным сегодня инвестиционным соглашением.

«Мы хотим выразить благодарность органам власти республики за поддержку и многолетнее плодотворное сотрудничество. Мы уверены, что после преобразования «МЕГА Адыгея» станет центром притяжения и любимым местом для еще большего количества гостей как современное пространство для шопинга, отдыха и общения», — отметила София Трофимова.

В результате реализации проекта будет реконструирована территория бывшего магазина «Леруа Мерлен» в здании центра, произведен капитальный ремонт галерей с модернизацией инженерных систем, а также обновлены фасады и зоны общего пользования. Ассортимент «МЕГА Адыгея» дополнится уникальными предложениями различных fashion‑ и beauty-брендов, а также кафе и ресторанов.

«Подчеркну, Адыгея продолжит создавать необходимые условия, чтобы этот масштабный инвестиционный проект был успешно реализован. Наше сотрудничество с инвестором было и, уверен, останется взаимовыгодным, тем более что оно дает свои положительные и значимые для обеих сторон результаты», — отметил Мурат Кумпилов.

Отметим, что первый этап трансформации «МЕГА Адыгея» стартовал в 2017 году, в его рамках построен и открыт отдельно стоящий магазин «Леруа Мерлен», проложены новые инженерные сети, произведена реконструкция существующей подъездной дороги, организована новая транспортная развязка.