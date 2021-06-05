Майкоп, , 12:33 — REGNUM Деловые переговоры с представителями официальной делегации Бахрейна под руководством министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашид Альзаяни провёл глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов 4 июня в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Глава Адыгеи провел переговоры с делегацией Бахрейна Фото Алексея Гусева

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати, а также от Адыгеи — заместитель премьер-министра РА — официальный представитель РА при президенте РФ Мурат Тхакушинов, министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен.

На встрече, которая стала продолжением диалога в рамках межправительственного взаимодействия двух стран, обсуждались вопросы сотрудничества по различным направлениям. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии связей на всех уровнях и готовность к постепенному выходу на предметный диалог с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки. Особо подчеркнута роль лидеров двух государств в укреплении межгосударственных отношений, дана высокая оценка вклада России в обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке.

«Всё это открывает хорошие возможности для развития партнерских отношений с Бахрейном на уровне субъектов России. В республике готовы к такому сотрудничеству, для этого мы будем создавать все необходимые условия. У нас много общих интересов и точек соприкосновения», — отметил Мурат Кумпилов.

Обсуждалось развитие отношений в сфере экономики, социальной сферы, туризма, гуманитарных связей. При этом была отмечена важность выстраивания долговременного стратегического партнерства в разных сферах деятельности. В процессах взаимодействия по налаживанию дружеских и деловых связей между Бахрейном и Адыгеей будут использоваться инструменты Посольства и МИД России.