Нур-Султан, , 12:03 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 2,209 млн человек, или 11,7% населения республики. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Высокие темпы вакцинации наблюдаются в Алма-Ате, где прививки поставили 318 тыс. человек, в Алма-Атинской области — 230 тыс., Туркестанской области — 213 тыс. Полную вакцинацию прошли 1,166 млн человек, или 6% населения Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев заявил, что Казахстан отказался от идеи покупки вакцины AstraZeneca. Отказ связан с возможными негативными последствиями от её применения.

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