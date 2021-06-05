Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM Защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Данила Прохин перешел в состав команды «Ростов». Об этом 5 июня сообщает пресс-служба ростовского клуба.

При этом срок соглашения 20-летнего футболиста с «Ростовом» не уточняется и добавляется, что игрок в следующем сезоне будет играть на правах аренды за клуб «Сочи».

Отметим, Данила Прохин перешел в состав «Зенита» в 2019 году и стал играть на правах аренды за команду «Сочи» в феврале нынешнего года. Он принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне и отметился в них одним забитым голов.