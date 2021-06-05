Кальяри, Италия, , 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Кальяри» может продать своего уругвайского защитника Диего Година. Об этом 5 июня сообщает Marca.

У 35-летнего футболиста подписан контракт с клубом до лета 2023 года, однако спортивный директор «Кальяри» Стефано Капоццукка заявил, что команда не может платить игроку высокую зарплату.

При этом указывается, что защитник, ежегодная зарплата которого составляет €3 млн, собирается в ближайшем времени встретится с руководством клуба.

Отметим, в минувшем году Диего Годин сыграл в составе «Кальяри» в 28 матчах и отметился в них одним забитым голом.