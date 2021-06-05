Ташкент, , 10:53 — REGNUM Крупные нефте‑ и газоперерабатывающие предприятия Узбекистана приостановили работу из-за сбоя в системе электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Узбекнефтегаз».

Сбой произошел из-за отключения энергоблока Талимарджанской тепловой электрической станции. В результате приостановлена работа Шуртанского газохимического комплекса, Бухарского НПЗ и Мубарекского ГПЗ.

Остановка работы также произошла на нескольких газодобывающих месторождениях. На 11 компрессорных станциях остановлена работа 34 газоперекачивающих агрегата.

Сбой в системе электроснабжения произошел 4 июня в 22:16 (20:16 мск). Работа объектов была восстановлена утром 5 июня. Специалисты также работают над вводом в эксплуатацию двух агрегатов на Шуртанском месторождении.