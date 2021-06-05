Порту-Алегри, Бразилия, , 10:43 — REGNUM Сборная Бразилии по футболу обыграла с нулевым счетом команду Эквадора в матче отборочного турнира к чемпионату мира (ЧМ) 2022 года. Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Бейра-Рио — Жозе Пинейро Борда» в Порту-Алегри и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отличились форварды Ришарлисон (65-я) и Неймар (90+4-я, с пенальти), причем последний также записал на свой счет голевую передачу.

Отметим, по итогам пяти матчей турнира сборная Бразилии является лидером турнирной таблицы, имея в активе 15 очков, у Эквадора девять очков и третье место. В следующем матче бразильцы 9 июня сыграют с командой Парагвая, а эквадорцы в этот же день встретятся со сборной Перу.