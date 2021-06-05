Ташкент, , 10:20 — REGNUM Рейтинговое агентство S&P сохранило кредитный рейтинг Узбекистана на уровне «ВВ-» (эмитент платёжеспособен, но неблагоприятные экономические условия могут отрицательно повлиять на возможности выплат) и изменило прогноз с «негативного» на «стабильный», сообщили в министерстве финансов республики.

Агентство изменило прогноз Узбекистана на «негативный» в июне 2020 года. Решение было связано с большим ростом внешнего долга республики за последние два года. В S&P отмечали, что могут снизить кредитный рейтинг, если не стабилизируется рост внешнего долга.

Улучшение прогноза для Узбекистана связано с ростом экономики республики в 2020 году, а также с замедлением роста внешнего долга. Кроме того, улучшилась финансовая позиция Узбекистана. На решение S&P также повлияла успешная реализация реформ.