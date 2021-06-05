Москва, , 09:45 — REGNUM Госкорпорации «Роскосмос», «Росатом» и ПАО «Газпром» заключили трёхстороннее соглашении о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Руководители организаций подписали соответствующий документ 4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. Трёхстороннее соглашение охватывает несколько направлений сотрудничества.

Одним из основных направлений станет взаимодействие корпораций при создании единой системы мониторинга опасных производственных объектов на базе создаваемой спутниковой группировки «Сфера». Также компании будут развивать системы информационного обеспечения в акватории Северного морского пути.

В соглашении оговаривается и сотрудничество на рынке радиолокационных спутников. Планируется, что сборочное производство космических аппаратов будет создано на площадке «Газпрома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае программа создания многоспутниковой группировки «Сфера» была внесена на рассмотрение в правительство РФ.

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