Парадайс, США, , 09:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» переиграл команду «Колорадо Эвеланш» в третьем матче второго раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей голами отличились шведский форвард «Найтс» Вильям Карлссон (25-я минута), Джонатан Маршессо (55-я) и Макс Пасиоретти (56-я).

В составе «Колорадо» шайбы забросили шведский нападающий Карл Сёдерберг (27-я) и финский форвард Микко Рантанен (46-я, в большинстве).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Вегас» сократил счет во втором раунде серии плей-офф Кубка Стэнли с «Колорадо» до 2−1.