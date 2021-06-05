Парадайс, США, 5 июня 2021, 09:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» переиграл команду «Колорадо Эвеланш» в третьем матче второго раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра состоялась на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.
В составе победителей голами отличились шведский форвард «Найтс» Вильям Карлссон (25-я минута), Джонатан Маршессо (55-я) и Макс Пасиоретти (56-я).
В составе «Колорадо» шайбы забросили шведский нападающий Карл Сёдерберг (27-я) и финский форвард Микко Рантанен (46-я, в большинстве).
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился в матче результативными действиями.
Отметим, по итогам матча «Вегас» сократил счет во втором раунде серии плей-офф Кубка Стэнли с «Колорадо» до 2−1.