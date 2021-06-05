Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM В семи регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за грозы, града и шквалистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе «Казгидромета».

5 июня в Западно-Казахстанской и Актюбинской области ожидается гроза и град, скорость ветра будет достигать 15−20 метров в секунду.

В Кызыл-Ординской области сохраниться жаркая погода — столбики термометров поднимутся до 41 градуса. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15−20 м/с. В Кызыл-Орде ожидается пыльная буря.

В Туркестанской области также ожидается гроза, ветер восточный с порывами до 28 метров в секунду. Местами ожидается пыльная буря. Гроза и пыльная буря также ожидается в Мангистауской области.

В Акмолинской области ожидается туман, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный местами 15−20 м/с. Гроза с градом также ожидается в Алма-Атинской области.