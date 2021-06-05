Калуга, , 13:34 — REGNUM В рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума губернатор Владислав Шапша и представитель компании «Кроношпан Холдингс Ист Лимитед» Питер Кайндл 4 июня подписали соглашение о размещения в регионе австрийского предприятия по производству древесностружечных плит и ламинированных древесностружечных плит. Инвестиции в новое австрийское предприятие составят около 10 млрд рублей. Будет создано 100 рабочих мест. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На подписании соглашения о размещении в Калужской области нового австрийского предприятия. Admoblkaluga.ru

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Губернатор Владислав Шапша, комментируя выступление президента России на пленарном заседании ХХIV Петербургского международного экономического форума 4 июня обратил внимание на то, что во время заседания на связи с Владимиром Путиным находился Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Так случилось, что одним из документов, который калужская делегация подписала в этот день, было соглашение с австрийской компанией Кроношпан, которая вложила в экономику Калужской области десятки миллиардов рублей. «Наиболее близкая по духу форуму задача — развивать экономику, привлекать инвестиции, создавать комфортные условия для бизнеса, снижать давление, находить общие точки соприкосновения и создавать новые рабочие места. Мы именно этим и занимались», — отметил Владислав Шапша.

Заключенное на форуме в Петербурге соглашение с Кроношпан — это третий проект австрийской компании на людиновской площадке Особой экономической зоны «Калуга». Здесь уже ведётся строительство заводов по производству древесноволокнистых плит «Кроношпан Калуга» и изготовлению бумаги-основы из готовой целлюлозы «Ультра Декор Рус».

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