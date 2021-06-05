Нью-Йорк, США, , 07:00 — REGNUM Глава американского аэрокосмического агентства (NASA) Билл Нельсон заявил, что в течение первого месяца работы в должности уделял внимание расследованию инцидентов с неопознанными летающими объектами (НЛО), сообщил 4 июня телеканал CNN.

Нельсон отметил, что не верит в посещения Земли инопланетянами. «Думаю, я бы знал», — сказал он, признав, что полностью визит пришельцев отрицать нельзя.

«Мы не знаем, внеземное ли это (появление объектов в небе — ред.). Мы не знаем, является ли это врагом. Мы не знаем, является ли это оптическим феноменом, — сказал глава NASA. — Поэтому суть в том, что мы хотим знать».

В свою очередь пресс-секретарь агентства Джеки МакГиннесс заявил, что Нельсон не создавал официальную рабочую группу для расследования инцидентов с НЛО, но «рекомендовал сотрудникам исследовать любые вопросы по этой теме по своему усмотрению».

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