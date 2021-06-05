Тегеран, , 08:10 — REGNUM 4 июня министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил, что экспорт страны увеличился на 40% за 18 месяцев сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Подводя итоги своего визита в Санкт-Петербург, Ардаканян сообщил, что в ходе его поездки состоялась встреча с генеральным секретарем Евразийского экономического союза, на которой также присутствовал министр торговли.

Он заявил о проведении конструктивных переговоров по соглашению между Ираном и ЕАЭС. Ардаканян отметил, что есть надежда, что большая часть переговоров состоится в последние недели срока действующего 12-го правительства.

Подчеркнув, что примерно за 18 месяцев временного исполнения соглашения экспорт увеличился примерно на 40%, министр заявил: «Импорт из стран-членов ЕС сократился примерно на 13%».

Ардаканян отметил, что в целом торговые обмены значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.