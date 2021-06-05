Тегеран, , 09:10 — REGNUM 4 июня посол Ирана в Киеве Манучер Моради заявил, что Исламская Республика готова вести переговоры и сотрудничать в связи с авиакатастрофой украинского самолета под Тегераном, критикуя непрофессиональное поведение некоторых стран в этой связи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Моради написал в своем твиттере, что третий раунд переговоров между заместителями министров иностранных дел Украины и Ирана завершился по итогам двух дней серьезных переговоров в конструктивной атмосфере.

«Иранская сторона представила доклад о мерах, принятых судебной системой страны для привлечения к ответственности лиц, причастных к этому делу, при этом украинская сторона одобрила квалификацию иранских судов для расследования инцидента», — написал посол.

«Указав на то, что три другие страны, участвующие в этом деле, создали группу, украинская делегация призвала к переговорам с Ираном», — сказал Моради, сообщив, что Исламская Республика не признает группу и выразила недовольство такой непрофессиональной и враждебной позицией по отношению к Ирану.

Рейс PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение близ столицы Ирана 8 января 2020 года, в результате чего все 176 человек, находившихся на борту, погибли.