Тегеран, , 10:06 — REGNUM 4 июня постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций заявил, что односторонние принудительные меры (санкции) являются незаконными, аморальными, бесчеловечными, военными акциями и преступлением против человечности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Маджид Тахт Раванчи, постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций, сделал это замечание на виртуальном совещании по рассмотрению последствий односторонних мер в отношении населения стран-мишеней, которое было инициировано Ираном и девятью другими государствами.

Представитель Ирана заявил, что Исламская Республика серьезно пострадала от пандемии COVID-19, при этом она все еще страдает от долгосрочных санкций.

«Некоторые западные государства утверждают, что существуют исключения для финансовых операций, однако на самом деле эти исключения остаются только на бумаге», — сказал он, предупредив, что такие запреты угрожают здоровью иранцев, поскольку лекарства и медицинское оборудование недоступны из-за бесчеловечных санкций.

«Односторонние санкции Соединенных Штатов затрагивают жизни иранцев, страдающих различными заболеваниями; таким образом, число погибших в Иране увеличилось за предыдущие годы», — отметил Раванчи.