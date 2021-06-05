Белград, , 03:24 — REGNUM В Сербии, в соответствии с результатами более 10 912 проведённых ПЦР-тестов, выявили 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 9 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключен 38 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 4 июня.

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 712 989, а количество смертельных случаев выросло до 6881.

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович 4 июня на пресс-конференции заявил, что он посетил работы по строительству новой коронавирусной больницы в Нови-Саде. Он отметил, что строительные работы продвигаются намного быстрее запланированных сроков.