Токио, , 23:58 — REGNUM Pokemon Company International выложила в сеть новый короткометражный фильм, который снял режиссёр Синго Ямасита. Об этом 4 июня сообщает портал Comicbook.

Короткометражная картина Dreaming Tsubomi была опубликована на YouTube-канале Pokemon Kids TV, её сюжет рассказывает о девочке по имени Цубоми, которая пытается стать тренером покемонов. Хронометраж фильма составляет около 15 минут, к сожалению, пока он получил субтитры только на японском языке.

Для справки: Синго Ямасита является одним из режиссёров проекта аниме-сериала «Магическая битва». Он также выступил в качестве главного режиссёра веб-сериала «Сумеречные крылья» (Pokemon: Twilight Wings), который вышел в 2020 году.

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