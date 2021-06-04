Мадрид, , 21:49 — REGNUM Сегодня, 4 июня, сборная Испании принимает команду Португалии в рамках очередного товарищеского матча. Встреча проходит на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Отметим, что в составе испанской команды в этом матче дебютирует 27-летний защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт.

Напомним, что весной ФИФА разрешила футболисту сменить футбольное гражданство и быть натурализованным сборной Испании.

Лапорт родился во Франции, но так и не провел ни одной встречи за национальные команды страны разных уровней. Он также имеет баскские корни, которые позволяли ему выступать за «Атлетик Бильбао» на раннем этапе карьеры.