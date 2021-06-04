Денвер, США, , 21:42 — REGNUM Сегодня, 4 июня, «Колорадо Эвеланш» на своем официальном портале объявил о подписании контракта с нападающим Адреасом Вингерли. Срок действия соглашения рассчитан на один год и вступит в силу с сезона 2021/2022.

В минувшем сезоне Вингерли защищал цвета «АИК Шеллефтео». В 50 матчах регулярного чемпионата Швеции на его счету 28 (12+16) очков.

В рамках группового этапа чемпионата мира в Латвии Вингерли принял участие во всех 7 матчах за сборную Швеции и набрал 3 (1+2) очка.