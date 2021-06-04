Армавир, Краснодарский край, , 21:30 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности трёхлетнему мальчику возбуждено в Краснодарском крае в отношении 36-летнего жителя Армавира. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 4 июня.

Вечером 3 июня подозреваемый, находясь в гостях, оставил в одной из комнат в сумке травматический пистолет «Оса». По версии следствия, трёхлетний сын хозяев квартиры нашёл в комнате сумку и достал из неё пистолет. Ребёнок случайно выстрелил и получил тяжёлую травму головы. Мальчик доставлен в больницу, по предварительным данным, состояние ребёнка оценивается как тяжелое.

Травматический пистолет подозреваемого официально зарегистрирован. Следователями проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз в том числе, баллистическая экспертиза. В рамках следствия также будет дана оценка действиям подозреваемого в части небрежного хранения им оружия.