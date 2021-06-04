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Иван Саблин. Дальневосточная республика: от идеи до ликвидации. М.: Новое литературное обозрение, 2020

Иван Саблин. Дальневосточная республика: от идеи до ликвидации. М.: Новое литературное обозрение, 2020

Одним из последствий революции и гражданской войны в России стало появление на территории еще недавно существовавшей империи независимых государств. Как правило, они возникли в результате внутренних процессов, в первую очередь национального самосознания (Польша, Финляндия). Но в ряде случаев рождение новых стран было инспирировано политикой Москвы как, например, Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики (Советской социалистической республики Литвы и Белоруссии).

Историк Иван Саблин (Гейдельбергский университет, Германия) реконструирует именно такой феномен: Дальневосточную республику (ДВР), просуществовавшую с 6 апреля 1920 по 15 ноября 1922 года. Свое исследование он основывает на многочисленных изысканиях в архивах России, а также США и Японии.

ДВР образовалась вследствие столкновения геополитических интересов Советской России и Японии. Ослабленные продолжающейся Гражданской войной большевики были не в состоянии активно противостоять Токио, а потому пошли на паллиативные меры в виде создания буферного государства, отделяющего их от опасного соседа.

Как следствие, при построении ДВР красные были вынуждены искать союзников в партиях и движениях, сотрудничество с которыми исключалось при иных, более благоприятных обстоятельствах, например, среди эсеров, меньшевиков и даже… представителей либеральной буржуазии, которые, по мнению историка, «наполнили идею республики политическим содержанием». Одновременно изменилась и риторика коммунистов. Саблин подчеркивает, что обращение к «российскому национализму стало ключевым фактором большевистского успеха на Дальнем Востоке и их последующей политики в регионе». Также происходила апелляция к региональному и оборонческому аспектам национализма.

По мере ослабления японского присутствия в регионе необходимость в ДВР отпала, хотя некоторые большевики, сторонники максимально широкого федеративного устройства страны, ратовали за сохранение республики как части нового советского государства.

Тем не менее, определенный опыт буферной республики все-таки использовался в дальнейшем на всей территории РСФСР. Ученый справедливо пишет, что именно умеренная экономическая политика коммунистов, введенная в ДВР в 1920 году, стала основой НЭПа.

Впрочем, Новая экономическая политика, хотя и официально введенная «всерьез и надолго», тоже не сильно пережила свою не самую успешную предшественницу — Дальневосточную республику.