Марина-дель-Рей, , 21:06 — REGNUM Компания Depp Silver объявила, что не покажет на выставке E3 новые игры франшиз Dead Island, Saints Row, Metro или TimeSplitters. Публикацию она разместила 4 июня на своей twitter-странице.

Издатель написал, что его материнская компания действительно выступит на E3 с рядом анонсов, однако они не будут касаться упомянутых проектов.

«Мы сообщим вам, когда у нас появятся новости», — добавила Depp Silver.

https://twitter.com/deepsilver/status/1400814786884116480

Ранее ИА REGNUM сообщило, что онлайн-мероприятие Koch Media начнётся 11 июня 2021 года, в 22:00 по московскому времени. Пока нет информации о том, что компания собирается представить на E3 2021.

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