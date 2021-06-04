Тула, 4 июня, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Тульская область за два дня XXIV Петербургского международного экономического форума, 3 и 4 июня, заключила 26 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей. Это позволит создать в регионе почти 4000 новых рабочих мест. Предварительные итоги работы тульской делегации на форуме подвёл губернатор Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

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Алексей Дюмин отметил, что, несмотря на влияние пандемии на экономику, Тульская область успешно справляется с новыми вызовами — это подтверждает и то, что в течение нескольких лет стабильно входит в ТОП-10 Национального рейтинга инвестиционного климата.

«Считаю, что этот форум — один из самых продуктивных для Тульской области. Мы проделали большую предварительную работу, и она принесла нам ожидаемый результат», — отметил Алексей Дюмин.

«Впереди много работы для реализации всего, что мы задумали. Важно не останавливаться на достигнутом, продолжать укреплять доверие инвесторов к региону», — подчеркнул Алексей Дюмин.

На форуме рассматривались актуальные для бизнеса и власти вопросы. Губернатор выразил уверенность, что проекты, соглашения о реализации которых были подписаны на ПМЭФ, дадут мощный стимул социально-экономическому развитию Тульской области. Регион также заключил ряд договоренностей в сфере образования и науки, а также собглашения об экспорте продукции тульских производителей — подписаны контракты на отгрузку более 2000 тонн продукции АПК за рубеж.