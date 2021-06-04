Майкоп, 4 июня, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Перспективы реализации на территории Республики Адыгея двух инвестпроектов компании SFT Group обсудил в рамках Петербургского международного экономического форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов с председателем Совета директоров SFT Group Анатолием Штейнбергом, управляющим директором SFT Group Евгением Глезманом, исполнительным директором ООО «Картонтара» SFT Group Сергеем Погодиным, директором юридического департамента SFT Group Анатолием Сафроновым. В диалоге приняли участие заместитель премьер-министра РА — официальный представитель Республики Адыгея при президенте РФ Мурат Тхакушинов, министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Республика Адыгея 4 июня.

Фото Алексея Гусева В Адыгее построят два новых предприятия за 20 млрд рублей

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Компания планирует реализовать в регионе проект по созданию производства ролевого картона и бумаги для упаковки в объеме от 250 до 300 тыс. т/год и проект по строительство завода гофроупаковки. Первый проект планируется реализовать в Майкопе, под предприятие уже приобретена территория, ведется разработка бизнес-плана проекта. Ожидается, что объем инвестиций составит около 15 млрд рублей. На предприятии будет создано до 120 новых рабочих мест.

Для строительства завода по производству гофроупаковки власти Адыгеи предложили использовать площадку создаваемого промышленного парка в Тахтамукайском районе. Планируется, что новое подобное предприятие в республике будет создано в рамках стратегии развития SFT Group до 2030 года. Объем инвестиций оценивается в сумму около 5 млрд рублей. Производительность завода составит до 200 млн кв. м гофроупаковки в год. Там будет создано до 280 новых рабочих мест.

Стороны в ходе переговоров подтвердили заинтересованность в реализации проектов. Инвесторы рассматривают Адыгею как перспективную площадку для вложения инвестиций — это объясняется гибкой инвестиционной политикой региона, создаваемой инфраструктурой, удобным местоположением площадки для строительства завода. Представители компании также отметили, что. выбирая регион для реализации проектов, учли и работу уже действующего в республике предприятия ООО «Картонтара», которое входит в SFT Group.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость рассмотренных проектов и перспективность взаимодействия с давним и надежным деловым партнером, который не только вкладывает средства в модернизацию действующих производств, но и собирается строить новые предприятия, создавать рабочие места. Отдельно Мурат Кумпилов указал на социальную ответственность бизнеса и большую работу в этом направлении ООО «Картонтара».