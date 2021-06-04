4 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 22:25 — REGNUM В Северной столице завершился третий — и самый главный — день Петербургского международного экономического форума. До завершения крупнейшего в мире, с начала пандемии, офлайн-мероприятия остался еще один день, участники и гости форума изрядно подустали, но не потеряли запал. Впрочем, большинство важных спикеров и чиновников до финала ПМЭФ остаются редко.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

ПМЭФ-2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

А третий день форума для временных обитателей конгрессно-выставочного пространства «Экспофорум», где проходит ПМЭФ, начался необычно рано. Уже в семь часов утра к территории площадки потянулись люди с разными бейджами, в том числе журналисты. Впереди была напряженная работа.

Участники форума идут на пленарное заседание Дарья Драй © ИА REGNUM

Сессия ПМЭФ с губернаторами регионов Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернаторы регионов России Дарья Драй © ИА REGNUM

Объявление итогов Национального рейтинга инвестиционного климата регионов на ПМЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM Губернаторы регионов РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Одним из ключевых мероприятий этого дня стало объявление итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Оказалось, что многие регионы смогли успешно справиться с коронавирусным кризисом и нарастить свою привлекательность для инвесторов.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Московской области Андрей Воробьев Дарья Драй © ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев Дарья Драй © ИА REGNUM

Кубок Гагарина Дарья Драй © ИА REGNUM Кубок Гагарина Дарья Драй © ИА REGNUM

После объявления рейтинга заметно приободрившиеся участники ПМЭФ поспешили на кофе-брейк, а затем и на сессии, в рамках которых продолжили обмениваться опытом ведения дел в постпандемийных условиях и делиться рабочими бизнес-практиками.

Участники форума собираются на пленарное заседание Дарья Драй © ИА REGNUM Участники форума идут на пленарное заседание Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако самым главным событием форума, по традиции, стало пленарное заседание с очным участием президента России Владимира Путина. Заметим, что вход на это мероприятие был строго ограничен, попасть на него могли лишь избранные участники форума с двумя отрицательными ПЦР-тестами на ковид. При этом число мест на «пленарке» было намного меньше общего количества гостей.

Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина Дарья Драй © ИА REGNUM

Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина Дарья Драй © ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина Дарья Драй © ИА REGNUM

Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина Дарья Драй © ИА REGNUM

А те кто решил смотреть и слушать президента дистанционно, уютно расположились на пуфах и диванчиках многочисленных стендов организаций-участников форума.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян Дарья Драй © ИА REGNUM

Ольга Голодец Дарья Драй © ИА REGNUM Ольга Голодец Дарья Драй © ИА REGNUM

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский Дарья Драй © ИА REGNUM

Бизнесмен Александр Лебедев Дарья Драй © ИА REGNUM

Участник форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина Дарья Драй © ИА REGNUM

Выслушав речь президента, продлившего льготную ипотеку и объявившего о достройке первой нитки «Северного потока — 2», а также острые ответы Путина на каверзные вопросы модератора, многие гости ПМЭФ окончательно расслабились, перешли к неформальному общению, а позже отправились на прогулку по городу, благо с погодой форуму в этот раз очень повезло. В ближайшие несколько дней в городе на Неве обещают настоящую летнюю жару.