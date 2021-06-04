Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 22:25 — REGNUM В Северной столице завершился третий — и самый главный — день Петербургского международного экономического форума. До завершения крупнейшего в мире, с начала пандемии, офлайн-мероприятия остался еще один день, участники и гости форума изрядно подустали, но не потеряли запал. Впрочем, большинство важных спикеров и чиновников до финала ПМЭФ остаются редко.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

ПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ-2021
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ-2021
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ-2021
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ-2021
Дарья Драй © ИА REGNUM

А третий день форума для временных обитателей конгрессно-выставочного пространства «Экспофорум», где проходит ПМЭФ, начался необычно рано. Уже в семь часов утра к территории площадки потянулись люди с разными бейджами, в том числе журналисты. Впереди была напряженная работа.

Участники форума идут на пленарное заседание
Участники форума идут на пленарное заседание
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сессия ПМЭФ с губернаторами регионов
Сессия ПМЭФ с губернаторами регионов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернаторы регионов России
Губернаторы регионов России
Дарья Драй © ИА REGNUM
Объявление итогов Национального рейтинга инвестиционного климата регионов на ПМЭФ
Губернаторы регионов РФ
Объявление итогов Национального рейтинга инвестиционного климата регионов на ПМЭФ
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернаторы регионов РФ
Дарья Драй © ИА REGNUM

Одним из ключевых мероприятий этого дня стало объявление итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Оказалось, что многие регионы смогли успешно справиться с коронавирусным кризисом и нарастить свою привлекательность для инвесторов.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Глава Крыма Сергей Аксёнов и мэр Москвы Сергей Собянин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сергей Собянин и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мэр Москвы Сергей Собянин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кубок Гагарина
Дарья Драй © ИА REGNUM

После объявления рейтинга заметно приободрившиеся участники ПМЭФ поспешили на кофе-брейк, а затем и на сессии, в рамках которых продолжили обмениваться опытом ведения дел в постпандемийных условиях и делиться рабочими бизнес-практиками.

Участники форума собираются на пленарное заседание
Участники форума идут на пленарное заседание
Участники форума собираются на пленарное заседание
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники форума идут на пленарное заседание
Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако самым главным событием форума, по традиции, стало пленарное заседание с очным участием президента России Владимира Путина. Заметим, что вход на это мероприятие был строго ограничен, попасть на него могли лишь избранные участники форума с двумя отрицательными ПЦР-тестами на ковид. При этом число мест на «пленарке» было намного меньше общего количества гостей.

Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Дарья Драй © ИА REGNUM

А те кто решил смотреть и слушать президента дистанционно, уютно расположились на пуфах и диванчиках многочисленных стендов организаций-участников форума.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный редактор RT Маргарита Симоньян
Главный редактор RT Маргарита Симоньян
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ольга Голодец
Ольга Голодец
Ольга Голодец
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ольга Голодец
Дарья Драй © ИА REGNUM
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бизнесмен Александр Лебедев
Бизнесмен Александр Лебедев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участник форума
Участник форума
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вячеслав Фетисов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вячеслав Фетисов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вячеслав Фетисов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина
Дарья Драй © ИА REGNUM

Выслушав речь президента, продлившего льготную ипотеку и объявившего о достройке первой нитки «Северного потока — 2», а также острые ответы Путина на каверзные вопросы модератора, многие гости ПМЭФ окончательно расслабились, перешли к неформальному общению, а позже отправились на прогулку по городу, благо с погодой форуму в этот раз очень повезло. В ближайшие несколько дней в городе на Неве обещают настоящую летнюю жару.

Автомобили для участников форума
Автомобили для участников форума
Автомобили для участников форума
Дарья Драй © ИА REGNUM
Автомобили для участников форума
Дарья Драй © ИА REGNUM