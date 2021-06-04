Москва, , 21:09 — REGNUM Европейская отрасль вторичной переработки металлов может разориться из-за предложенных Европейской комиссией изменений в законодательстве, касающихся транспортировки отходов, которые ограничат их экспорт. Об этом сообщает информационный портал EURACTIV.COM 4 июня 2021 года.

Предложения ЕС направлены на ограничение экспорта отходов, таких как металлы, пластмассы и текстиль, в рамках мероприятий, направленных на увеличение объёма их переработки внутри ЕС и прекращение продажи отходов в страны с формирующимся рынком, где они могут быть утилизированы, а не переработаны.

Но члены Бюро международной переработки (BIR) заявили, что новые правила создадут избыток отходов в Европе и разрушат цепочку поставок металлолома и других материалов покупателям за пределами ЕС.

« Европейский зеленый курс, если он будет реализован таким образом, может иметь пагубные последствия для переработки материалов с целью защиты окружающей среды в таких областях, как наша , — сказал Мурат Байрам из компании European Metal Recycling во время ежегодной Всемирной сессии по переработке отходов. — Экспортные ограничения не приведут ни к чему иному, кроме краха нынешней цепочки поставок и соответствующей инфраструктуры, которая зависит от беспрепятственного доступа к мировому рынку ».

Пресс-секретарь ЕС по вопросам окружающей среды заявила, что Европейская комиссия не планирует полный запрет на весь экспорт отходов, добавив, что при этом правила будут гарантировать, что ЕС не сможет «вывозить свои отходы за пределы своих границ».

Представители металлургической отрасли, тем временем, утверждают, что сваливание вторичных материалов в одну кучу «отходов» может привести к тому, что в этой куче затеряется высококачественный металл, который идет на переработку на плавильные предприятия, и что у европейских компаний недостаточно мощностей, чтобы переработать всю эту кучу.

« Х удшее, что может случиться с пересмотром положения об отходах, — это усиление необоснованных запретов на экспорт и установка технических барьеров для торговли, таких, например, как требование одинаковых условий для компании за пределами ЕС и внутри ЕС, что сделает экспорт невозможным », — предупредил Росс Бартли, директор по окружающей среде и торговле в BIR.

Принятие поправок к законам по отходам было запланировано на конец 2021 года, но точная дата пока неизвестна.

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