Киев, , 19:52 — REGNUM Украина до сих пор сохраняет возможность остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) или же заблокировать его работу, заявила в комментарии «НВ» 4 июня советница главы «Нафтогаза Украины» по международным вопросам Светлана Залищук.

Залищук подчеркнула, что шанс есть, но «он сильно ограничен во времени», поскольку сейчас идет игра на опережение.

«Карты в руках конгресса США, но Украина делает все возможное, чтобы они сыграли», — отметила советница. Впрочем, она так и не пояснила, о чём конкретно идёт речь.

ИА REGNUM напоминает, что 2 июня сенатор Конгресса СШАДжин Шахин в ходе визита в Киев и после встреч с украинскими властями заявила, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции в отношении СП-2 в этом году. Кроме того, сенатор подчеркнула, что завершение строительства ещё ничего не означает, поскольку перед запуском в эксплуатацию газопровод должен получить целый ряд разрешений и лицензий. Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин заявил, что работа по укладке первой нитки трубопровода «Северный поток — 2» завершена.