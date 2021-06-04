Санкт-Петербург, , 19:22 — REGNUM Глупостью назвал слухи о том, что Россия осуществила кибернападение на американский мясокомбинат, помешав его работе, президент России Владимир Путин, выступая 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин «Я слышал про какой-то мясокомбинат. Чушь какая-то. Это просто смешно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские СМИ распространили информацию, будто бы в правительстве США обвинили Россию в причастности к недавней хакерской атаке на крупнейшего в Штатах производителя мяса JBS.

Читайте ранее в этом сюжете: В США заявили о возможности контрудара против хакеров из России — NBC