Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 19:22 — REGNUM Глупостью назвал слухи о том, что Россия осуществила кибернападение на американский мясокомбинат, помешав его работе, президент России Владимир Путин, выступая 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские СМИ распространили информацию, будто бы в правительстве США обвинили Россию в причастности к недавней хакерской атаке на крупнейшего в Штатах производителя мяса JBS.
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