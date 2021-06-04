Брюссель, , 19:04 — REGNUM Североатлантический альянс верит в диалог с Россией, так как считает необходимым улучшение отношений с этой страной, заявил 4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая с речью «НАТО-2030: трансатлантическая повестка на будущее».

Такое заявление он сделал на мероприятии, организованном Германским советом по международным отношениям и Институтом Брукингса.

«Мы верим в диалог с Россией, отчасти потому, что нам нужны лучшие отношения с ней, как с нашим соседом», — заявил Столтенберг.

При этом он сообщил, что блок НАТО и далее будет применять к России двойной подход — сдерживание и диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня состоится саммит альянса, на котором будет представлена новая концепция «НАТО-2030», в которой, в числе прочего, будет изложена стратегия отношений с Россией.

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