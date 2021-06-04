Москва, , 18:35 — REGNUM Украина и Польша проиграли свою борьбу против реализации проекта «Северный поток — 2», заявил 4 июня российский политик Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

По его словам, после того как президент России Владимир Путин лично сообщил о завершении строительства первой нитки газопровода, Киеву и Варшаве остаётся только «сушить вёсла».

«Проект уже не остановить. В Киеве и Варшаве могут сушить весла», — написал Пушков.

Политик отметил, что теперь в Польше, Литве и на Украине «дружно предаются скорби, осуждают США и вынашивают планы мести, которым, скорее всего, не суждено будет сбыться».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня президент России Владимир Путин сообщил на Петербургском международном экономическом форуме о том, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2» закончено.

Напомним, Украина и Польша активно выступали против этого проекта, желая сохранить доходы от транзита российского газа через их территорию и иметь возможность политического шантажа на основе «газового вопроса».

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