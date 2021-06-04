Екатеринбург, , 18:38 — REGNUM Площадь 1905 года в Екатеринбурге станет площадкой Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

С 14 по 22 августа 2021 года на площади установят амфитеатр и небольшой водоём. Там же высадят десятки видов деревьев, цветов и трав, а также разместят несколько скульптурных композиций.

Все растения обещают высадить после фестиваля на улицах города. На фестивале помимо «выставки» можно будет оценить лекции и организованные для посетителей «зоны релаксации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вновь проведут работы по благоустройству парка «Зелёная роща» после выявленных недостатков.

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