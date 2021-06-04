Кемерово, , 18:14 — REGNUM Правительство Кемеровской области и ООО «Вайлдберриз» на Петербургском международном экономическом форуме заключили меморандум о сотрудничестве — для улучшения инвестиционного климата и развития экономики региона. Документ подписали губернатор Сергей Цивилёв и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.Как уточняет официальный телеграм-канал «Цивилев. Live», компания планирует участвовать в разработке инвестиционных предложений по строительству логистического комплекса на территории социально-экономического развития «Юрга».

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Также «Вайлдберриз» намерена участвовать в расширении сети электронной коммерции и увеличении интернет-продаж организаций и предпринимателей региона.

Компания инвестирует в создание центра торговли 5 миллиардов рублей.