Тула, 4 июня, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин присутствовал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Пленарное заседание ПМЭФ-2021

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Пленарное заседание XXIV Петербургского международного экономического форума состоялось участием президента Российской Федерации Владимир Путин. Также в режиме видеосвязи в нем приняли участие эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. В своем выступлении Владимир Путин говорил о глобальных мировых вопросах и борьбе с пандемией коронавируса. Также он подчеркнул важность решения вопросов занятости, поддержки граждан и бизнеса. Глава государства поблагодарил регионы, активно работающие с инвесторами.

«Владимир Путин уделил особое внимание вопросам повышения качества жизни граждан, в том числе поддержке семей, развитию инфраструктуры регионов, поддержки экономики и предпринимательства. Это именно те вопросы, которые мы в Тульской области рассматриваем как ключевые. Они обязательно найдут отражение в нашей новой программе развития, которая скоро будет презентована общественности региона», — прокомментировал итоги пленарного заседания Алексей Дюмин.